Ignace van der Brempt si presenta nella sala conferenze di San Siro per commentare la sconfitta del Como contro l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: "Siamo delusi per il risultato, ma anche orgogliosi per la prestazione. Impareremo dagli errori", le parole del belga.

Cosa ti aspetti dal finale di stagione?

"Abbiamo cinque gare da vincere, e faremo di tutto per riuscirci. Sono orgoglioso della squadra, dobbiamo mostrare carattere".

Lo stato d'animo nello spogliatoio dopo questa sconftta.

"Siamo un po' delusi, ora ci servirà energia per questo finale. Dovremo dare il 100%".