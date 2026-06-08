L'ammissione di Piero Ausilio a margine del Festival della Serie A vale più di ogni tentativo di nascondere le carte, dopo tutto che Oumar Solet sia un pallino dell'Inter ormai da tempo è noto e forse i tempi per affondare definitivamente il colpo sono maturi. Il classe 2000 non vede l'ora che arrivi la chiamata da Milano, l'accordo sul contratto fino al 2031 è già stato raggiunto con una stretta di mano virtuale e non resta che attendere l'intesa formale tra nerazzurri e Udinese. Nonostante la situazione piuttosto avanzata, il direttore sportivo dei friulani, Gianluca Nani, continua a giocare pubblicamente a poker.
Nel corso di un'intervista rilasciata a Il Messaggero Veneto, Nani ha ribadito che la situazione di mercato per il difensore francese non è così evoluta: "Non c'è stata finora alcuna trattativa su Solet che con noi ha un contratto lungo (2027, con opzione di rinnovo fino al 2028, ndr). Sappiamo che c'è un gradimento dell'Inter, che se lo vorrà ci chiamerà. Tuttavia, Solet piace anche a molte altre squadre italiane ed estere. Per quanto riguarda Kristensen, invece, non c'è un piano per trattenerlo se non quello di avere giocatori che vogliono fare parte del progetto con contratti lunghi e sostenibili. Chi gioca a Udine deve essere contento di farlo. Detto questo, se dovesse arrivare un'offerta ritenuta soddisfacente dal club verrà esaminata".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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