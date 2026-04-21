"Momento speciale per noi e per la città. Stiamo vivendo un momento fantastico, siamo contenti di essere qui in semifinale ma sappiamo di poter dare sempre di più e di poter vincere", ha detto Diego Carlos a Sport Mediaset prima del fischio d'inizio del match di ritorno della semifinale di Coppa Italia 2025/26. 

Sezione: L'avversario / Data: Mar 21 aprile 2026 alle 20:48
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi