L’Inter arriva alla trasferta di Cagliari dopo una prima giornata in cui il primo tempo non è stato tra i migliori, ma la squadra ha comunque ritrovato risultato e certezze. Cristian Brocchi, intervenendo per Sitiscommesse.com, parte proprio da quel contrasto tra 'ruggine' iniziale e solidità del gruppo: “Il primo tempo dell'Inter sicuramente non è stato uno dei migliori e Chivu lo sa. Lui ha parlato di ruggine ma è anche normale perché la prima giornata di campionato non è mai semplice per nessuno. Credo che l'Inter alla fine, con la forza dei singoli, con il grande gruppo che ha e con le certezze che ormai sono consolidate, ha portato a casa una vittoria che darà sicuramente non solo morale, ma anche certezze per affrontare una partita come quella di Cagliari, dove sicuramente influirà il pensiero sul mercato - ha spiegato Brocchi -. Lautaro è al centro di queste voci, Chivu è infastidito, come tutti gli allenatori sono infastiditi dal mercato. Vedremo la reazione che avrà lo stesso giocatore per affrontare un momento non facile, perché quando si parla di queste cose sicuramente non danno solo fastidio, ma anche la consapevolezza che un fondo di verità ci possa essere”.

Trasferta ostica

Di fronte, un Cagliari che in casa Brocchi considera particolarmente scomodo: “Lo stadio del Cagliari è sempre stato uno stadio difficile per l'Inter, che negli ultimi anni ha lasciato qualche punto, ma allo stesso tempo la forza di questa squadra avrà la meglio su un Cagliari che ha iniziato molto bene la stagione, che in casa ha sempre dato fastidio a tutti e lo farà nel corso di tutto il campionato, perché è una squadra ben strutturata, che metterà in difficoltà molte squadre, soprattutto in casa”, ha aggiunto.