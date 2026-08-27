Il sorteggio della League Phase della Champions League è molto spesso connesso ai ricordi del passato. E anche questa volta non è da meno, considerando che nell'urna i nerazzurri hanno pescato, tra le altre, Liverpool e Bruges. Dunque Curtis Jones sfida il suo recente passato. Non tornerà ad Anfield, ma rivedrà i suoi ex compagni alla Scala del Calcio. Lo stesso discorso vale per Stankovic, che ritrova gli amici del Bruges, con cui ha fatto un'ottima stagione l'anno scorso.

Un ex Inter sarà contento di ritrovare i suoi ex compagni nerazzurri. Ci riferiamo a Denzel Dumfries: Real Madrid-Inter sarà una sfida affascinante, ricordando che alla guida dei Blancos c'è José Mourinho.