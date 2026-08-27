Intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo il sorteggio della League Phase di Champions League, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha commentato il cammino europeo che attende la squadra di Cristian Chivu. "Questo format genera sempre imprevedibilità, perché ci sono tante squadre e di conseguenza è difficile fare pronostici", ha spiegato il dirigente nerazzurro.

"Sorteggio equilibrato, dipenderà da noi"

Marotta ha espresso un giudizio positivo sull’esito dell’urna di Montecarlo. "Siamo contenti, è un sorteggio equilibrato. Come sempre, ci sono squadre forti e squadre meno forti, tutto dipenderà da noi". Il presidente ha poi ribadito l’ambizione dell’Inter, chiamata a confermarsi anche sul palcoscenico europeo. "Abbiamo un obbligo, che è quello di dare sempre il massimo con grande motivazione, rispettando la storia del nostro club, ma abbiamo anche il diritto di sognare". Marotta non nasconde quindi la volontà di arrivare il più lontano possibile: "È normale che la speranza sia quella di arrivare in fondo".

"Emozionante andare al Bernabeu contro Mourinho"

Tra le otto sfide della prima fase, ce n’è una che il presidente attende in modo particolare. "Quale partita non vedo l’ora di giocare? Chiaramente andare nel nuovo Bernabeu contro Mourinho, contro una squadra storica, è qualcosa di emozionante".