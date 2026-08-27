Le partite in casa lo Shakhtar Donetsk le giocherà allo Stamford Brigde di Londra, ma contro l'Inter gli ucraini dovranno venire a San Siro. Il club ucraino, tramite un tweet, ha voluto scrivere un messaggio a tutte le avversarie di Champions League, scrivendo in particolare ai nerazzurri: "Ci vediamo presto". Lo Shakhtar ha iniziato al meglio la stagione in campionato, vincendo tre partite su tre, e totalizzando dunque nove punti nelle prime tre giornate della Premier League ucraina.

Sezione: News / Data: Gio 27 agosto 2026 alle 20:46
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione