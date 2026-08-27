Le partite in casa lo Shakhtar Donetsk le giocherà allo Stamford Brigde di Londra, ma contro l'Inter gli ucraini dovranno venire a San Siro. Il club ucraino, tramite un tweet, ha voluto scrivere un messaggio a tutte le avversarie di Champions League, scrivendo in particolare ai nerazzurri: "Ci vediamo presto". Lo Shakhtar ha iniziato al meglio la stagione in campionato, vincendo tre partite su tre, e totalizzando dunque nove punti nelle prime tre giornate della Premier League ucraina.