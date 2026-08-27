E' stata un'operazione più dura del previsto, ma l'Atalanta porta a termine la sua missione della serata, qualificandosi alla League Phase della Conference League. La Dea, dopo lo 0-0 di una settimana fa, batte l'Hapoel Tel-Aviv sul neutro di Miskolc (Ungheria). Decisiva una rete di Gianluca Scamacca, che con un tap-in vincente trafigge le speranze degli israeliani. Che, comunque, ci hanno provato fino alla fine, non riuscendo a segnare il gol del pari anche grazie alla super-parata di Carnesecchi.
Sezione: News / Data: Gio 27 agosto 2026 alle 21:56
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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