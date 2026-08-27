Il Napoli ha le qualità per superare la prima fase della Champions League, ma per affrontare al meglio una stagione così intensa potrebbe aver bisogno di qualche alternativa in più. È il pensiero di Fabio Lupo, dirigente sportivo intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli. "Il Napoli si riaffaccia alla competizione con la ferita della scorsa stagione, ma anche con quell’esperienza in più", ha spiegato Lupo.

Secondo il dirigente, molto dipenderà dalla capacità di Massimiliano Allegri di gestire le energie. "Saranno molto importanti le rotazioni che Allegri riuscirà a fare per presentare una squadra fresca agli appuntamenti europei. L’organico del Napoli è all’altezza per qualificarsi dopo la prima fase". Lupo ha poi allargato il discorso alle altre italiane: "L’Inter dà la sensazione di pensare molto alla Champions. La Roma potrebbe essere una sorpresa, mentre il Como incuriosisce tutti".

Promosso il nuovo format Champions

Giudizio positivo, infine, sulla nuova formula della competizione. "È stata molto spettacolare. Praticamente tutte le partite dell’ultima giornata avevano ancora un significato. Il percorso nella prima fase potrebbe essere maggiormente premiato. Una formula che dia un vantaggio a chi ha ottenuto un piazzamento migliore avrebbe senso dal punto di vista sportivo", ha concluso Lupo.