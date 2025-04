L'emergenza infortuni che sta colpendo duro il Bayern Monaco in queste ultime settimane non deve essere un alibi, secondo Harry Kane: "Il nostro obiettivo è avere successo, per riuscirsi abbiamo bisogno di tutti - ha spiegato il bomber dei bavaresi a Sky Sport -. Ora toccherà a chi ha giocato meno, ma senza scuse perché tutte le squadre devono fare i conti con infortuni e assenze. Abbiamo gestito bene queste situazioni per tutta la stagione, non è il momento di fermarci".

L'ambizione massima dei tedeschi è vincere la Champions League, soprattutto nella stagione in cui la finale è in programma all'Allianz Arena: "E' praticamente da tutta la vita che sogno di vincerla e riuscirci in casa renderebbe il tutto ancora più speciale. Penso che sia esaltante avere l'opportunità di fare qualcosa del genere, ma prima ci aspettano due grandi partite dure, contro l'Inter. Dovremo essere pronti, sapendo che quando siamo in giornata possiamo battere chiunque. Lo abbiamo già dimostrato, ma qua si tratta di essere costanti tra andata e ritorno. Poi vedremo dove potremo arrivare, sapendo che abbiamo tutti delle motivazioni in più".