L'opera di risanamento dei conti avviata da tempo da parte di Oaktree, proprietaria dell'Inter, ha avuto finora un grande successo perché la società è al secondo bilancio in attivo consecutivo e l'iter per lo stadio, altro punto focale, è stato avviato. Tutto come previsto nelle migliori aspettative, visto che la squadra sul campo ha mantenuto alto il proprio livello. L'obiettivo adesso è consolidare il brand a livello globale, da qui l'opportunità di giocare a Hong Kong e in Australia, spingere sui social, stringere accordi con partner internazionali. E poi?

Secondo il Corriere della Sera, superato il terzo anno di gestione il fondo statunitense inizierà a esplorare l'orizzonte di vendita del club, rispettando la propria natura di acquistare a poco e rivendere a molto per fare la gioia degli azionisti. Nessuna urgenza, solo la volontà di arrivare a quello step una volta raggkiunti tutti gli obiettivi finanziari per aumentare il valore della società nerazzurra.