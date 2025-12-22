Parole dure di Luigi Silvestri, difensore classe 1993, in conferenza stampa dopo Union Brescia-Inter U23. Il difensore della squadra di Corini ha parlato del gol segnato ai nerazzurri, dicendo: "Non è un caso che io abbia fatto gol oggi, anzi, ero sicuro di segnare. Uso la parola "karma", l'unica che si può usare. Qualcuno sa a cosa mi riferisco perché è stato scritto online, non ho altre parole da usare, sono contento che questo gol sia arrivato oggi". Sulla domanda successiva di un collega, Silvestri ha specificato che si riferiva a qualcuno "dall'altra parte" e quindi in orbita Inter.