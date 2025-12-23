Dopo la chiusura della 19esima giornata del campionato di Serie C, sono arrivati i verdetti del Giudice Sportivo Stefano Palazzi che mette a referto tre giocatori dell'Inter U23. Terza sanzione per Christos Alexiou e Leonardo Bovo, prima invece per Gabriele Re Cecconi.

AMMONIZIONE (III INFR)

ALEXIOU CHRISTOS (INTER U23)
BOVO LEONARDO (INTER U23)

AMMONIZIONE (I INFR)

RE CECCONI GABRIELE (INTER U23)

Data: Mar 23 dicembre 2025
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
