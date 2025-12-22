Dopo la sconfitta per 2-0 sul campo dell'Union Brescia, ecco le pagelle della sfida del Rigamonti. Il migliore in campo è Fiordilino, anche se il rientro di Prestia è stato ottimo sino all'errore sul gol del raddoppio. Appannato ancora Kamaté.

RAIMONDI 6 - Sul gol di Silvestri avrebbe potuto fare meglio, forse parte con qualche attimo di ritardo su un colpo di testa da lontano. In precedenza però si era reso protagonista di una grande parata su Balestrero.

ALEXIOU 5.5 - Pronti, via e subito arriva l'ammonizione dopo un suo stop sbagliato. In generale è un po' svagato, avrebbe potuto fare meglio anche in occasione della grande occasione per Cazzadori del primo tempo. Poi soffre meno.

PRESTIA 5.5 - Novanta e oltre minuti di perfezione. Poi la grave (e incomprensibile) decisione di lasciar correre il pallone sul gol di Cazzadori, che condanna l'Inter U23 al 2-0. La sua presenza comunque è fondamentale, perché su un campo caldo e difficile come quello di Brescia ha guidato alla grande i compagni.

RE CECCONI 6 - Dalla sua parte soffre poco e niente, l'Union Brescia sviluppa di più sull'altra corsia e lui non va mai in difficoltà. Buona prestazione.

COCCHI 5.5 - Legittimo aspettarsi qualcosa in più, anche su un campo caldo come quello del Rigamonti. Fatica a trovare la giocata giusta per sviluppare la manovra, quando spesso non riesce a trovare il passaggio giusto per aiutare i suoi a salire.

FIORDILINO 6.5 - Si alza il livello della sfida e lui risponde presente. Buonissima partita in mezzo al campo, soprattutto in fase di interdizione, dove riesce a sporcare tanti palloni e complicare le cose all'Union Brescia.

BOVO 5.5 - Il suo avvio è poco incoraggiante, con un paio di palloni persi che sarebbero potuti costare molto caro all'Inter U23. Poi si riprende, ma non basta a raggiungere la sufficienza, complice il giallo per proteste. Dal 78' KACZMARSKI S.V.

KAMATE' 5.5 - Non manca in fase di copertura, dove è sempre preciso e puntuale. In questo ruolo viene però meno l'apporto in fase di rifinitura che era stato decisivo e determinante nelle prime gare della stagione. Dal 90' VENTURINI S.V.

TOPALOVIC 6 - Partita in cui la sua qualità si vede in una sola occasione, quando imbuca per Berenbruch che però non riesce a calciare. Non ha comunque paura di sporcarsi le mani, facendosi trovare pronto anche in fase di non possesso. Dal 65' CINQUEGRANO 6 - Ingresso in campo sufficiente per lui, con anche un buon corner conquistato.

BERENBRUCH 6 - Alla prima da titolare non sfigura, anzi. La sua prestazione è sicuramente positiva, peccato però per l'occasione in cui non è riuscito a calciare da ottima posizione, avrebbe potuto sbloccare la partita. Dal 78' SPINACCE' S.V.

LAVELLI 6 - Lotta con Sorensen per tutta la partita, non un cliente comodo. Riesce anche a far partire un buon destro che Gori è costretto a respingere. In zona gol potrebbe sicuramente fare di più, ma la sua non è una prova insufficiente. Dal 65' AGBONIFO 5.5 - Troppo lento al momento della conclusione in area di rigore, poteva fare meglio su una delle migliori palle gol nerazzurra.

Mister Stefano VECCHI 6 - La squadra gioca alla pari contro una formazione forte e organizzata, galvanizzata dal ritorno di Corini. Nel finale c'è ancora, purtroppo, una leggerezza che costa carissimo, ma la sensazione è che solo il tempo potrà portare alla soluzione di questo problema. In ogni caso, il suo ritorno in nerazzurro, con l'Inter U23, è sin qui più che positivo.