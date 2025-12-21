Giuseppe Pasini, presidente dell'Union Brescia, ha parlato alla festa di Natale del club. Domani ci sarà la sfida contro l'Inter U23 e la concentrazione del numero uno del club è interamente sulla stagione in corso: "Negli occhi del nostro nuovo allenatore ho trovato la stessa motivazione con cui io ho preso questo impegno. Lo seguivo dall’epoca del Palermo, l’avevo incontrato ai tempi della B. Salire già quest’anno sarebbe un miracolo doppio. Nulla è perso, al di là dei 13 punti dalla prima. Sappiamo che il Vicenza non ha mai perso, resta la favorita per la promozione, ma c’è ancora il ritorno da giocare, tutto può succedere. E con un pubblico come il nostro, affronteremo i play-off da grande", le parole riprese da BresciaOggi.