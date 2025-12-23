Eugenio Corini si presenta visibilmente emozionato nella zona interviste dello stadio Rigamonti dopo la vittoria dell'Union Brescia sull'Inter Under 23, arrivata in pienissimo recupero: "L'abbiamo voluta dopo una settimana difficile, particolare - il commento del tecnico ai canali ufficiali del club -. Ringrazio il gruppo di cuore, abbiamo gestito tante situazioni al limite. Lo spirito di andare oltre è stato fondamentale per raggiungere l'obiettivo. Il gol sotto la Curva sancisce l'unione e la voglia di fare che abbiamo messo in campo. E' stata una bellissima serata, super emozionante. C'era la sensazione che alla fine potesse succedere qualcosa di straordinario, è stato bello festeggiare il gol di Cazzadori che è stata un'apoteosi".