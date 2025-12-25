E' finita anzitempo l'avventura alla guida del Novara di Andrea Zanchetta, esonerato martedì scorso dopo l'ennesima sconfitta subita in stagione nell'ultima partita dell'anno, quella precedente al suo secondo incrocio dell'ex con l'Inter (domenica 4 gennaio). Sulla panchina dei piemontesi, all'U-Power Stadium di Monza, potrebbe sedersi uno tra Aimo Diana, Marco Zaffaroni e Andrea Dossena, secondo quanto risulta a Tuttosport. Meno probabile, invece, la promozione del tecnico Pablo Gonzalez, primo in classifica e imbattuto nel campionato Primavera 4.