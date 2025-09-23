Luca Fiordilino e Matteo Spinaccè hanno firmato i gol della vittoria dell'Inter Under 23 contro la Pergolettese, ma a guadagnarsi la nomination per la formazione ideale della quinta giornata della Serie C SkyWiFi è Luka Topalovic, il centrocampista sloveno dei nerazzurri protagonista di un ottimo avvio di stagione alla sua prima esperienza tra i professionisti.

La 𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟏 della quinta giornata



