Luca Fiordilino e Matteo Spinaccè hanno firmato i gol della vittoria dell'Inter Under 23 contro la Pergolettese, ma a guadagnarsi la nomination per la formazione ideale della quinta giornata della Serie C SkyWiFi è Luka Topalovic, il centrocampista sloveno dei nerazzurri protagonista di un ottimo avvio di stagione alla sua prima esperienza tra i professionisti.

Sezione: Inter U23 / Data: Mar 23 settembre 2025 alle 17:12
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
