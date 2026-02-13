In cerca di una vittoria che manca dall'ottima partita di Lecco, dopo la quale c'è stato un sensibile calo delle prestazioni, l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi deve fare i conti lunedì sera contro un'altra formazione del Bresciano dopo il Lumezzane affrontato mercoledì: la partita contro l'Ospitaletto Franciacorta sarà diretta da Stefano Striamo della sezione di Salerno, con Marco Colazzo di Casarano e Angelo Mazza di Reggio Calabria in qualità di assisenti. Michele Pasculli di Como sarà il quarto ufficiale, mentre il ruolo di addetto FVS sarà affidato a Nicola Morea di Molfetta.