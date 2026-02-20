C'è in palio una buona fetta di post season domani pomeriggio a Meda, dove sono attesi in campo il Renate e l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi. Sfida tutta all'insegna dei colori nerazzurri che sarà diretta da Davide Galiffi, direttore di gara della sezione di Alghero, che avrà come assistenti Tommaso Mambelli di Cesena e Valeria Spizuoco di Cagliari. Il quarto ufficiale sarà Simone Gauzolino di Torino, mentre Cosimo Schirinzi di Casarano sarà l'addetto al Football Video Support.