Solo uno spavento per Zielinski, regolarmente partito per la Puglia con il resto della squadra alla quale si è riaggregato anche Frattesi, che ha smaltito la gastroenterite e l'influenza che gli avevano fatto saltare la trasferta di Champions a Bodø. Senza gli squalificati Barella e Calhanoglu, Chivu dovrebbe rilanciare sia il polacco che l'italiano in un centrocampo che può oggi vedere all'opera anche Diouf come mezzala. Lo riporta il Corriere dello Sport che poi annuncia anche i ritorni dal 1' di Bisseck, Dimarco e Luis Henrique. In attacco il giornale romano parla invece di Esposito e Thuram
 

Sezione: Focus / Data: Sab 21 febbraio 2026 alle 08:44
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
