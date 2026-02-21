Solo uno spavento per Zielinski, regolarmente partito per la Puglia con il resto della squadra alla quale si è riaggregato anche Frattesi, che ha smaltito la gastroenterite e l'influenza che gli avevano fatto saltare la trasferta di Champions a Bodø. Senza gli squalificati Barella e Calhanoglu, Chivu dovrebbe rilanciare sia il polacco che l'italiano in un centrocampo che può oggi vedere all'opera anche Diouf come mezzala. Lo riporta il Corriere dello Sport che poi annuncia anche i ritorni dal 1' di Bisseck, Dimarco e Luis Henrique. In attacco il giornale romano parla invece di Esposito e Thuram.

