Prenderà il via martedì 19 maggio la terza edizione del 'Trofeo dell’Armonia Sportiva', torneo amichevole riservato alle seconde squadre di club italiani. Parteciperanno al torneo Atalanta U23, Inter U23, Juventus Next Gen e Milan Futuro.

Il programma del torneo:

Martedì 19 maggio: semifinali alle ore 17:00 e alle ore 18:15

Mercoledì 20 maggio: finale per il 3° posto alle ore 11:00 e finale per il 1° posto alle ore 12:15

Sezione: Inter U23 / Data: Sab 16 maggio 2026 alle 21:25
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione