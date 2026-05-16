Cesc Fabregas, tecnico del Como, nel corso della conferenza stampa odierna ha parlato della possibilità dei lariani di giocare la prossima Champions. E' anche una questione di logistica: "Gasperini mi ha detto che è molto più difficile gestire l'Europa o la Conference League, c'è più riposo in mezzo. Anche al Chelsea l'ho provato, era pesante. Gli alberghi peggio della Champions, anche gli aeroporti. Ancora non te lo posso dire, non l'abbiamo provato di persona ma vedremo. Non ti posso dire esattamente niente, tanti giocatori però l'hanno già fatto. Vediamo come la squadra reagisce e anche noi troveremo soluzioni, ma senza alibi. L'anno prossimo saremo giudicati in un'altra maniera".