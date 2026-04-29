Si è chiusa la stagione regolare con un dodicesimo posto nel girone A della Serie C, che non è valso alla squadra di Stefano Vecchi la qualificazione ai playoff; ma l'attività della squadra Under 23 dell'Inter non si ferma. Sabato 2 maggio, infatti, i nerazzurri sono attesi in Romagna per un'amichevole contro il Ravenna di Andrea Mandorlini, formazione arrivata al terzo posto nel girone B alle spalle dell'Arezzo neopromosso e dell'Ascoli, e che pertanto entrerà nella post-season direttamente dalla fase nazionale in qualità di testa di serie.  L'incontro si giocherà a porte chiuse allo stadio Bruno Benelli, con fischio d'inizio alle ore 18. 

Sezione: Inter U23 / Data: Mer 29 aprile 2026 alle 14:52
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.