Si è chiusa la stagione regolare con un dodicesimo posto nel girone A della Serie C, che non è valso alla squadra di Stefano Vecchi la qualificazione ai playoff; ma l'attività della squadra Under 23 dell'Inter non si ferma. Sabato 2 maggio, infatti, i nerazzurri sono attesi in Romagna per un'amichevole contro il Ravenna di Andrea Mandorlini, formazione arrivata al terzo posto nel girone B alle spalle dell'Arezzo neopromosso e dell'Ascoli, e che pertanto entrerà nella post-season direttamente dalla fase nazionale in qualità di testa di serie. L'incontro si giocherà a porte chiuse allo stadio Bruno Benelli, con fischio d'inizio alle ore 18.