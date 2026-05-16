Il campionato dell'Inter Women si chiude con una pesante sconfitta: le nerazzurre cadono all'Arena Civica per 0-3 contro il Como Women. La squadra di Piovani subisce un letale uno-due sul finire del primo tempo: prima Bernardi porta avanti le lariane, poi Nischler sigla il bis. Inter vicina nel secondo tempo alla rete con Henrietta Csiszar: il suo colpo di testa, però, sfiora il palo. A inizio ripresa, per la precisione al 53', il tris comasco: Ivarsdottir perde palla, Bernardi premia Nischler che sigilla il punteggio. La reazione dell'Inter è poco incisiva e le giocate non sono così limpide. Bernardi sfiora anche il poker. Termina 0-3 l'ultimo appuntamento del campionato nerazzurro.

Sezione: Inter Femminile / Data: Sab 16 maggio 2026 alle 20:40
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione