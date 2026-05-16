Domani contro l’Hellas Verona potrebbe essere l’ultima presenza di Francesco Acerbi a San Siro con la maglia dell’Inter. Il difensore nerazzurro, secondo quanto riportato da Il Giorno, sarebbe infatti vicino a valutare un futuro lontano dall’Italia, con una possibile destinazione in Arabia Saudita.

L’ipotesi Al Hilal con Inzaghi

Tra le opzioni per il futuro del centrale classe 1988 ci sarebbe anche l’Al Hilal, dove potrebbe ritrovare l’ex allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. Una pista che, al momento, resta solo un’ipotesi ma che circola con insistenza negli ambienti di mercato. Per la sfida contro il Verona, Acerbi è in ballottaggio con Stefan de Vrij per una maglia da titolare.

De Vrij, discorso rinnovo aperto

Situazione diversa invece per il difensore olandese. De Vrij, 34 anni e contratto in scadenza a fine giugno, ha ricevuto una proposta di rinnovo da parte dell’Inter, ma con una riduzione dell’ingaggio attualmente vicino ai 4 milioni di euro annui. Le parti stanno riflettendo sul futuro.

Valutazioni in corso

Il club nerazzurro, intanto, sta valutando le prossime mosse in difesa, tra possibili conferme e nuovi scenari di mercato, mentre si avvicina il momento dei saluti per alcuni protagonisti delle ultime stagioni.