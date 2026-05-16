Il caos sul calendario della Serie A emerso in questi giorni lascia strascichi anche in vista del futuro. Secondo quanto riportato da La Stampa, dalla stagione 2026-2027 la Lega Calcio correrà ai ripari: non saranno più possibili sovrapposizioni tra i derby di Torino e Roma e i principali eventi del tennis italiano, ovvero le ATP Finals e gli Internazionali d’Italia. La decisione arriva dopo le difficoltà organizzative emerse negli ultimi mesi: prima l’anticipo di un giorno di Juventus-Torino dello scorso novembre per la concomitanza con le ATP Finals, poi il complesso rebus legato alla programmazione delle gare decisive per la corsa Champions in questo finale di campionato, tra esigenze televisive, ordine pubblico e la contemporaneità con il Masters 1000 di Roma.

Lega Serie A avrebbe pertanto deciso di inserire una specifica “preclusione” nel software che elaborerà il calendario del prossimo campionato. In questo modo i derby di Torino e Roma non potranno essere disputati nelle settimane di svolgimento dei due eventi tennistici più importanti del calendario italiano. Sempre secondo il quotidiano torinese, nel 2027 sarà inoltre evitata anche la sovrapposizione tra la finale di Coppa Italia e gli Internazionali d’Italia. Con la finale di Europa League prevista il 26 maggio, l’ultimo atto della coppa nazionale potrebbe infatti essere programmato il 19 maggio, tre giorni dopo la conclusione del torneo del Foro Italico. Ricordiamo che il calendario della Serie A 2026-2027 verrà svelato il prossimo 5 giugno, nell'ambito del Festival della Serie A di Parma.