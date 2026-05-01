Si giocherà a porte chiuse per motivi organizzativi legati alle prescrizioni per la sicurezza l'amichevole di domani sera al Bruno Benelli di Ravenna, dove la formazione romagnola, in attesa di prendere parte ai playoff promozione di Serie C, ospiterà l'Inter Under 23 che invece ha terminato le sue fatiche ufficiali con la partita contro l'Union Brescia. Per mantenere i muscoli caldi e il ritmo partita in vista del debutto nella postseason che avverrà fra qualche giorno, c'era l'esigenza da parte dello staff tecnico di organizzare un confronto contro una squadra di livello e, almeno, di pari categoria: l'incastro con la squadra di Stefano Vecchi è stato in tal senso provvidenziale per i giallorossi.

Andrea Mandorlini ha tutta la rosa a disposizione, a parte qualche acciacco di lieve entità. Dopo il test coi nerazzurri, il Ravenna osserverà due giorni di riposo, prima di tornare ad allenarsi martedì, in quella che diventa a tutti gli effetti la settimana di avvicinamento all’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff con andata il 10 maggio e il ritorno tre giorni più tardi.