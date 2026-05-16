Festa grande in casa Inter per la Primavera nerazzurra, che riesce a centrare la qualificazione ai playoff all’ultima giornata. Decisivo il successo sul campo del Genoa e il contemporaneo sorpasso sull’Atalanta, sconfitta dalla Juventus.

Un traguardo sofferto ma meritato

Un finale di stagione ricco di emozioni che premia il lavoro del gruppo guidato da Benito Carbone, capace di costruire una rimonta decisiva proprio nel momento più importante del campionato.

Le parole del tecnico

L’allenatore ha voluto celebrare il risultato attraverso i social, sottolineando la difficoltà del percorso e la forza del gruppo:

“Il primo passo è compiuto. Sembrava quasi impossibile, ma con lavoro, sudore, determinazione e cuore siamo qualificati ai play off”.

Carbone ha poi voluto ringraziare staff e giocatori per il risultato ottenuto:

“Sono estremamente felice per il mio staff e tutti i miei splendidi ragazzi, orgoglioso di loro perché se lo meritano davvero”.

Testa già alla fase decisiva

Nonostante la soddisfazione, il tecnico ha subito richiamato tutti alla concentrazione in vista dei playoff:

“Adesso subito testa a venerdì: che quella di ieri sia solamente la nostra base di partenza. Con il cuore, sempre Forza Inter”.