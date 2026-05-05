Dopo il Ravenna, anche il Catania dovrebbe scaldare i motori in vista dei playoff sfidando l'Inter Under 23 in un test che andrà in scena giovedì o venerdì, a Veronello, sede del ritiro dei siciliani. E' quanto scrive La Sicilia, parlando di appuntamento praticamente fissato in calendario, a meno che sopraggiungano clamorosi cambiamenti.

Come aveva preannunciato il tecnico Domenico Toscano, nella conferenza stampa di ieri, la prima uscita del Catania sarà contro un avversario di Serie C di buon livello, quindi l'identikit perfetto della seconda squadra nerazzurra di Stefano Vecchi, che ha terminato i suoi impegni ufficiali sabato 25 aprile, perdendo in casa dell'Union Brescia la possibilità di giocarsi i play-off.

Se questa amichevole dovesse effettivamente andare in scena, Veronello resterà rigorosamente a porte chiuse per espresso desiderio di tecnico e dirigenti.