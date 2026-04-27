Il Consiglio Federale, in data odierna, ha pubblicato i criteri per riammisioni e ripescaggi nella prossima estate in B e C (sempre che ci siano posti liberi). Secondo quanto riferisce Nicola Binda, giornalista de La Gazzetta dello Sport, la priorità ai ripescaggi va - per la Serie C - a una nuova seconda squadra di Serie A; il secondo posto libero (in base al principio di alternanza) va a una retrocessa, il terzo alla migliore dei playoff di Serie D. E il quarto andrà a una seconda squadra che ha fatto la Serie D: questa modifica inguaia il Milan Futuro.