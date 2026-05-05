Dopo il Ravenna, l'Inter Under 23 disputerà un'amichevole anche con il Catania, match che dovrebbe disputarsi nei prossimi giorni e di cui parla l'allenatore dei rossoblu Domenico Toscano, durante la conferenza stampa prima della partenza per il ritiro di Veronello. "I ragazzi stanno lavorando bene già da una settimana, con grande applicazione. Dobbiamo arrivare pronti: mentalmente dobbiamo sentirci già ai playoff. Per questo andremo in ritiro. In un torneo così serve curare ogni dettaglio, 24 ore su 24, dal campo all’alimentazione fino al confronto interno", ha detto prima di 'spoilerare' l'amichevole contro i nerazzurri senza svelare però il nome degli avversari.

"Non esiste una regola per affrontare gli spareggi, né un vantaggio nel giocare prima o dopo. Abbiamo bisogno di stare insieme e prepararci al meglio. Tra mercoledì e giovedì dovremmo affrontare una squadra del girone nord, forse giocheremo anche domenica, ma valuteremo per evitare infortuni" ha continuato. Poi ha suonato la carica: "Tutti devono fare la loro parte: io, i giocatori, voi giornalisti e soprattutto il pubblico, che può darci una spinta decisiva. Io sono tornato ancora più carico e motivato, perché credo che questa squadra possa regalare soddisfazioni. Nei playoff non ci sono favorite" ha concluso preparandosi e preparando anche l'ambiente per l'ultima grande sfida stagionale.

Sezione: Inter U23 / Data: Mar 05 maggio 2026 alle 20:19
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi