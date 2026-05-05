Dopo il Ravenna, l'Inter Under 23 disputerà un'amichevole anche con il Catania, match che dovrebbe disputarsi nei prossimi giorni e di cui parla l'allenatore dei rossoblu Domenico Toscano, durante la conferenza stampa prima della partenza per il ritiro di Veronello. "I ragazzi stanno lavorando bene già da una settimana, con grande applicazione. Dobbiamo arrivare pronti: mentalmente dobbiamo sentirci già ai playoff. Per questo andremo in ritiro. In un torneo così serve curare ogni dettaglio, 24 ore su 24, dal campo all’alimentazione fino al confronto interno", ha detto prima di 'spoilerare' l'amichevole contro i nerazzurri senza svelare però il nome degli avversari.

"Non esiste una regola per affrontare gli spareggi, né un vantaggio nel giocare prima o dopo. Abbiamo bisogno di stare insieme e prepararci al meglio. Tra mercoledì e giovedì dovremmo affrontare una squadra del girone nord, forse giocheremo anche domenica, ma valuteremo per evitare infortuni" ha continuato. Poi ha suonato la carica: "Tutti devono fare la loro parte: io, i giocatori, voi giornalisti e soprattutto il pubblico, che può darci una spinta decisiva. Io sono tornato ancora più carico e motivato, perché credo che questa squadra possa regalare soddisfazioni. Nei playoff non ci sono favorite" ha concluso preparandosi e preparando anche l'ambiente per l'ultima grande sfida stagionale.