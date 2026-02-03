C'è anche il nome di Luca Fiordilino, centrocampista dell'Inter U23, nell'elenco dei giocatori squalificati per un turno dal Giudice Sportivo della Lega Pro Stefano Palazzi dopo le partite dell'ultima giornata di Serie C. Fiordilino, ammonito durante l'incontro con la Pergolettese, salterà pertanto la gara dell'ex contro la Triestina in programma domenica pomeriggio. Prima sanzione per Antonio David e Richi Agbonifo. 

Sezione: Inter U23 / Data: Mar 03 febbraio 2026 alle 15:33
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
