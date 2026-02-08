Un'Inter U23 spenta cade 4-1 a Trieste, vittima della Triestina. La squadra di Vecchi ha giocato bene poco più di mezz'ora, calando poi già nel finale di primo tempo. A sbloccare la gara sono stati in realtà proprio i nerazzurri, con la gran girata aerea di Alexiou al 16'. Meno di dieci minuti dopo, al 23', l'uscita avventurosa di Calligaris ha spalancato la porta a Tonetto, bravo a coordinarsi e a pareggiare. Allo scadere del primo tempo poi brutto errore di Prestia, che nel tentativo di rimediare ha steso Faggioli in area. Penalty e sorpasso giuliano, 2-1 con D'Urso al 49'.

Dopo l'intervallo i nerazzurri non sono mai riusciti a rendersi pericolosi, con la Triestina che ha amministrato fino al 69'. Poi una combinazione sulla destra ha portato al tiro da posizione ravvicinata D'Urso, implacabile e glaciale sotto porta per il 3-1. Nel finale anche il 4-1 di Faggioli, su rigore fischiato a Zouin per un fallo di mano dalla dinamica abbastanza assurda. L'esterno sinistro stava semplicemente correndo palla al piede, poi un rimpallo, dopo il contrasto di un avversario, gli ha fatto schizzare la palla sul braccio, in posizione assolutamente congrua. Faggioli comunque non ha sbagliato, arrotondando il risultato. L'Inter U23 resta quindi al sesto posto, scavalcata dopo i risultati del weekend da Alcione e Cittadella.

IL TABELLINO

TRIESTINA-INTER U23 4-1

Marcatori: Alexiou (17'), Tonetto (25'), D'Urso (45'+4 rig., 69'), Faggioli (90'+5 rig.)

TRIESTINA (3-4-2-1): Matosevic; Anton (dal 63' Silvestro), Silvestri (dal 78' Kosijer), Anzolin; Tonetto, Voca, Jonsson, D’Amore (dal 92' Pedicillo); Ascione (dal 92' Devis), D’Urso, Faggioli.

A disposizione: Borriello, Neri, Begheldo, Attys, Mullin, Vicario, Kljajic, Okolo, Gningue

Allenatore: Giuseppe Marino

Ammonito: Silvestri (57'), Anzolin (90')

INTER U23 (3-4-2-1): Calligaris; Alexiou (dal 58' Stante), Prestia (dal 77' Zouin), Cinquegrano; David, Kaczmarski, Zanchetta (dal 58' Bovo), Amerighi (dal 58' Agbonifo); Berenbruch, Topalovic (dal 70' Lavelli); La Gumina.

A disposizione: Melgrati, Raimondi, Venturini, Mosconi, Iddrissou, Bovio.

Allenatore: Stefano Vecchi

Ammonito: Zanchetta (54'), David (62'), Cinquegrano (80'), La Gumina (85')

Arbitro: Dorillo (sez. di Torino)

Assistenti: Barcherini, Di Berardino

Quarto ufficiale: Maccorin

Operatore FVS: Munitello

RIVIVI IL LIVE

16.28 - Fischia tre volte Dorillo, Triestina batte Inter U23 4-1.

IL GOL - Rigore forte e centrale, spiazzato l'estremo difensore nerazzurro.

90'+5 - Gol della Triestina. Faggioli fa 4-1, ancora battuto Calligaris.

90'+4 - Rigore per la Triestina. Segnalato un tocco di mano di Zouin. Dinamica particolare, visto che Zouin stava portando palla e l'arbitro non aveva visto nulla: decisivo il richiamo del guardalinee. Un rimpallo ha fatto carambolare la sfera sul braccio di Zouin, con l'ala nerazzurra che stava muovendo le braccia semplicemente per correre.

90'+2 - Ultimi due cambi per la Triestina: escono Ascione e D'Amore per Pedicillo e Devis.

90'+1 - Cinque di recupero.

90' - Ammonito Anzolin, fallo tattico su Agbonifo.

89' - Voca cerca di piazzare a giro. Calligaris respinge, D'Urso questa volta non riesce a saltare l'uomo che gli si para davanti.

89' - David crossa forte su punizione. La Gumina spizza, Cinquegrano tenta il controcross dalla destra. Blocca Matosevic.

87' - Ammonito Vecchi per proteste.

86' - Agbonifo tenta il tiro di prima intenzione: palla altissima.

84' - Ammonito La Gumina per proteste.

82' - FVS chiesto da Vecchi per un contatto tra Silvestro e La Gumina.

80' - Ammonito Cinquegrano. Trattenuta su Faggioli.

78' - Marino non sta a guardare: Silvestri esce, al suo posto Kosijer.

77' - Esce Prestia, entra Zouin. Adesso dovrebbe essere una sorta di 3-5-2 con Cinquegrano e David terzi di difesa e due quinti iperoffensivi come Zouin e Agbonifo.

76' - Non ha reagito l'Inter U23, che adesso sembra alle corde. Gestisce i ritmi la Triestina.

70' - Fuori Topalovic per Lavelli nell'Inter, è il quarto cambio.

IL GOL - Combinazione tra Jonsson,Tonetto e D'Urso che porta quest'ultimo al tiro tutto solo in area di rigore. Calligaris battuto, non poteva farci nulla. Troppo passiva però la difesa dell'Inter U23, che, pur se schierata, non ha opposto resistenza all'iniziativa avversaria.

69' - Gol della Triestina. D'Urso raddoppia il suo bottino personale e il vantaggio della sua squadra: 3-1 per i padroni di casa.

67' - Cross dell'Inter, che torna a farsi vedere in attacco. Matosevic esce in presa alta e anticipa Stante, che commette fallo.

63' - Cambio per la Triestina. Esce Anton, dentro Silvestro.

62' - Ammonito David per un fallo che francamente non sembrava così duro da meritare un cartellino.

58' - Punizione di La Gumina respinta in corner dalla barriera, troppo bassa la traiettoria del pallone.

58' - Triplo cambio per l'Inter. Stante entra per Alexiou, esce Amerighi ed entra Agbonifo, dentro anche Bovo al posto di Zanchetta: queste le decisioni di Vecchi.

57' - Ammonito Silvestri, duro su Berenbruch. Punizione interessante da buona posizione.

56' - Azione insistita dell'Inter. La chiude il mancino di Alexiou, che però si trovava in fuorigioco. In precedenza avevano provato a sfondare Amerighi e La Gumina.

54' - Ammonito Zanchetta. Intervento in ritardo su Ascione.

54' - Faggioli ci prova a sua volta da fuori. Calligaris guarda sfilare il pallone.

53' - Serpentina di Ascione e sinistro: fuori misura il suo tiro.

47' - Punizione dal limite calciata benissimo da Jonsson, para Calligaris, bravo in tuffo. Sulla respinta D'Urso non è preciso.

15.36 - Fischia Dorillo, si riparte.

15.35 - Rientrano le squadre, pochi secondi al via della ripresa.

L'Inter U23 chiude sotto 2-1 il primo tempo. Dopo un buon avvio, nel quale i nerazzurri avevano sicuramente giocato una buona partita e trovato la rete del vantaggio con Alexiou, sono usciti i padroni di casa. Prima l'errore di Calligaris ha spianato la strada per il gol del pari di Tonetto, poi, in pieno recupero, il grave stop sbagliato da Prestia. Nel tentativo di recuperare il capitano della squadra di Stefano Vecchi ha steso Faggioli in area di rigore: penalty, calciato e segnato poi da D'Urso. Ora l'Inter U23 è chiamata a una difficile rimonta.

15.21 - Fischia due volte Dorillo. Finisce 2-1 il primo tempo.

IL GOL - Calligaris si tuffa alla sua sinistra, D'Urso sceglie di alzare il pallone al centro della porta. Nulla da fare per l'estremo difensore nerazzurro.

45'+4 - Gol della Triestina. D'Urso non sbaglia, giuliani avanti 2-1 in rimonta.

45'+4 - Rigore confermato.

45'+2 - FVS chiamato da Vecchi per valutare se effettivamente fosse rigore.

45'+1 - Che ingenuità di Prestia! Rigore per la Triestina. Una palla apparentemente facile da controllare sfugge a Prestia che poi entra in scivolata su Faggioli.

45' - Due minuti di recupero.

39' - Gioco spezzettato ora, tanti fischi da una parte e dell'altra.

32' - Topalovic ci prova da fuori dal centrodestra. Tiro che non trova la porta, spegnendosi alla destra di Matosevic.

IL GOL - Cross dalla sinistra di D'Urso su cui Calligaris esce in modo decisamente imprudente all'altezza del dischetto del rigore. Il portiere nerazzurro arriva sul pallone ma colpisce anche Kaczmarski e resta a terra. Tonetto controlla la respinta e calcia: bravo a tenere basso il pallone, l'assenza di Calligaris tra i pali rende automatico l'1-1.

25' - Pareggio della Triestina, gol di Tonetto, 1-1.

23' - Review abbastanza rapida, non c'è nulla per il direttore di gara.

22' - FVS chiesto da Marino per un possibile contatto in area di rigore dell'Inter tra Zanchetta e Jonsson.

21' - Cinquegrano salva tutto su Ascione. Amnesia difensiva dell'Inter sulla sinistra e cross morbido che scavalca Calligaris. Cinquegrano anticipa Ascione e salva il vantaggio nerazzurro.

IL GOL - Corner battuto corto dall'Inter con il gioco a due tra David e Topalovic. L'esterno sinistro alla fine crossa a palla in movimento, con la palla che spiove nella zona di Alexiou. Gran torsione del greco, che gira sul secondo palo e sorprende uno spaesato Matosevic.

17' - GOOOOOOOOOLLLLLLLL DELL'INTER!!! ALEXIOU LA SBLOCCA DI TESTA!

13' - Esce Matosevic, che sventa la minaccia.

12' - Si trovano Amerighi e Berenbruch, con quest'ultimo che premia la velocità del compagno. Sarà corner.

10' - Matosevic si addormenta con il pallone tra i piedi, David in pressing sporca il suo passaggio. Amerighi, vendedo l'estremo difensore avversario fuori, cerca il tiro di prima intenzione di sinistro: conclusione lontanissima dalla porta.

9' - Berenbruch si butta nello spazio a fari spenti, Topalovic lo trova con una palla bellissima. Berenbruch tenta la soluzione personale, con un tiro a giro di sinistro che aveva una traiettoria decisamente interessante. Matosevic si distende alla grande e nega il gol ai nerazzurri.

7' - Squillo Triestina. D'Amore crossa dalla sinistra e Prestia allontana. Sulla palla arriva per primo Jonsson, che al volo tenta la conclusione dal limite dell'area. D'Urso viene colpito dal tiro del compagno, palla in rimessa dal fondo.

4' - Ci prova La Gumina. Destro al volo da posizione defilata dopo l'inserimento di Amerighi: soluzione potente ma imprecisa.

2' - Si vede pochissimo allo stadio "Rocco". Tanti i fumogeni accesi dalla curva di casa. Visibilità ridotta quindi in avvio di partita.

14.30 - Fischia Dorillo. Inizia la gara tra Triestina e Inter U23. Primo pallone per i nerazzurri

14.27 - Squadre in campo. Inter U23 in maglia nerazzurra, Triestina in bianco.

L'Inter U23 fa visita al fanalino di coda Triestina. Al "Nereo Rocco" la squadra di casa cerca punti per non abbandonare definitivamente i sogni di salvezza, complicati dai 23 punti di penalità in classifica. I nerazzurri invece vogliono dare continuità agli ultimi cinque risultati utili consecutivi. Inoltre Cittadella e Alcione Milano hanno vinto negli anticipi del sabato e sono momentaneamente davanti all'Inter U23, che vuole mettere la freccia per il controsorpasso. A destra ci sarà Amerighi, a centrocampo Zanchetta in regia vista la squalifica di Fiordilino. Ecco però tutte le scelte dei due allenatori. Calcio d'inizio alle 14.30.