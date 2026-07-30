L'Inter mette al sicuro uno dei pilastri del presente e del futuro. Come scrive Il Corriere dello Sport, dopo l'intesa raggiunta nei giorni scorsi con il suo entourage, è arrivata anche la firma di Yann Bisseck sul nuovo contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 30 giugno 2031. Per il difensore tedesco, alla quarta stagione con la maglia dell'Inter, è previsto anche un importante adeguamento dell'ingaggio, che salirà a circa 3 milioni di euro a stagione. Il rinnovo rappresenta un doppio segnale da parte della società: da un lato premia la crescita del classe 2000, dall'altro rafforza la posizione del club in vista di possibili assalti sul mercato.
Bayern interessato, ma l'Inter lo blinda
Le prestazioni offerte da Bisseck nell'ultima stagione non sono passate inosservate. Il Bayern Monaco aveva infatti manifestato interesse per il difensore durante l'estate, senza però arrivare a presentare un'offerta ufficiale. Con il nuovo accordo, l'Inter conferma la volontà di costruire il futuro della propria difesa attorno al centrale tedesco, considerato un elemento fondamentale nel progetto tecnico di Cristian Chivu.
Anche Esposito verso il prolungamento
Parallelamente, la dirigenza sta definendo anche il rinnovo di Francesco Pio Esposito. L'attaccante aveva già sottoscritto un contratto quinquennale la scorsa estate, ma la sua brillante prima stagione in prima squadra ha convinto il club ad allungare ulteriormente l'accordo. L'obiettivo è estendere la scadenza fino al 2031 anche per lui, accompagnando il prolungamento con un significativo aumento dell'ingaggio, che dovrebbe attestarsi tra 2,5 e 3 milioni di euro.
Autore: Ludovica Ferrante
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