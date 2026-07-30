L'Inter mette a posto le caselle relative ai rinnovi in attesa dell'arrivo a Milano di John Stones. Yann Bisseck ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto fino al 30 giugno 2031, mentre John Stones è atteso oggi a Milano per completare visite mediche e firma. Il difensore tedesco, arrivato nell’estate 2023, aveva un accordo valido fino al 2029. Il nuovo contratto prolunga il legame di altre due stagioni e porta il suo ingaggio a circa tre milioni di euro netti all’anno.

La società - scrive La Gazzetta dello Sport - premia così la crescita del centrale, ormai considerato un elemento importante nelle rotazioni difensive. Bisseck resta un profilo sul quale l’Inter intende investire, anche in prospettiva, confermando la volontà di proteggere i giocatori ritenuti centrali nel progetto.

Pio Esposito sarà il prossimo

Dopo l’annuncio relativo al tedesco, il club dovrebbe completare anche il rinnovo di Francesco Pio Esposito. L’attaccante è pronto a prolungare fino al 2031, consolidando ulteriormente il nucleo giovane della squadra.

Stones atteso a Milano

La giornata sarà importante anche per John Stones. Il difensore inglese dovrebbe atterrare a Linate in mattinata e successivamente sottoporsi alle visite mediche di rito. Superati i controlli, Stones firmerà un contratto di due stagioni da circa 4,5 milioni netti all’anno. Il centrale lascia il Manchester City dopo dieci anni e si prepara a portare esperienza internazionale, qualità nell’impostazione e leadership alla nuova difesa nerazzurra.