John Stones è pronto a diventare il nuovo perno della difesa dell’Inter. Il centrale inglese arriverà a Milano per svolgere le visite mediche e firmare un contratto biennale, prima di riprendere le vacanze post Mondiale. Intanto la squadra è partita per Hong Kong, prima tappa della tournée che proseguirà in Australia. Come scrive Il Corriere dello Sport, Cristian Chivu immagina l’ex Manchester City nella posizione centrale del reparto, con i compagni liberi di ruotare in base alle esigenze tattiche e alle caratteristiche degli avversari.

Akanji e Bisseck garantiscono duttilità

Akanji e Bisseck possono occupare tutte e tre le posizioni della linea difensiva. Carlos Augusto sarà utilizzabile sia da braccetto sinistro sia da esterno, offrendo alternative a Bastoni e Dimarco. Pavard, invece, proverà a riconquistare spazio sulla destra.

Una retroguardia più flessibile

Dopo gli addii di Acerbi, De Vrij e Darmian, l’Inter ha scelto di costruire un reparto più dinamico e intercambiabile. Stones aggiunge esperienza, qualità nell’impostazione e capacità di avanzare a centrocampo, aumentando le soluzioni a disposizione del tecnico.

L’obiettivo è subire meno gol

Chivu vuole rendere la retroguardia più impermeabile rispetto alla scorsa stagione, chiusa con 35 reti incassate in 38 giornate di campionato. Sarà fondamentale trovare rapidamente gli automatismi, soprattutto in vista delle sfide di Champions League. Anche Josep Martinez sarà chiamato a inserirsi nel nuovo sistema. Promosso titolare dopo l’era Sommer, il portiere dovrà costruire intesa con una linea rinnovata, mobile e capace di adattarsi a ogni scenario. La nuova Inter parte dunque dalla solidità difensiva.