È iniziata presto la giornata per John Stones e per l’Inter. Il difensore inglese è infatti arrivato prima delle 9:30 a Milano, precisamente a Linate, pronto a cominciare la sua nuova avventura in nerazzurro. Oggi sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 2028. “Apprezzo l’accoglienza, sono entusiasta di essere qui”, le parole rivolte ai giornalisti presenti.

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