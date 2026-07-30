L’Inter firma un accordo commerciale da record con BBVA. Il gruppo bancario spagnolo diventerà il nuovo sleeve sponsor nerazzurro, occupando lo spazio sulla manica della maglia prodotta da Nike. Il valore della partnership è stimato in 8,5 milioni di euro a stagione, la cifra più alta mai raggiunta in Italia per questo tipo di sponsorizzazione.

BBVA completa gli spazi commerciali

Come scrive La Gazzetta dello Sport, con il nuovo accordo, il club campione d’Italia completa tutti gli slot della divisa. Il main sponsor Betsson garantisce 30 milioni di euro a stagione, mentre U-Power, presente sul retro della maglia, versa 5,5 milioni. La collaborazione con BBVA segna un salto rispetto al precedente contratto con Gate.io, valutato 6 milioni annui. L’incremento conferma la crescita commerciale dell’Inter e la capacità della società di valorizzare il marchio attraverso risultati sportivi, visibilità internazionale e una base di tifosi ampia.

Inter davanti alle rivali italiane

Il confronto con le altre squadre di Serie A evidenzia la portata dell’operazione. L’accordo tra Milan e MSC vale 5 milioni a stagione, cifra simile a quella tra Juventus e WhiteBIT. Napoli-Dongfeng si ferma a 4 milioni, mentre Roma-Wizz Air raggiunge quota 3. Sul piano continentale, l’Inter si colloca vicino al Bayern Monaco, che incassa circa 8 milioni da Allianz, e davanti all’Atlético Madrid, fermo a 7 milioni con Kraken. Un risultato che rafforza la posizione economica dei nerazzurri e rende la manica della maglia la più preziosa nella storia del calcio italiano.