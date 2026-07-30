L'impatto ultrapositivo che Cristian Chivu ha avuto prima al Parma e poi all'Inter, nelle sue prime due esperienze da allenatore professionista, non ha sorpreso Amantino Mancini: "Me lo aspettavo a questi livelli - ha spiegato l'ex esterno d'attacco brasiliano parlando con Sky Sport -. Siamo arrivati insieme alla Roma (2003, ndr), poi siamo stati compagni anche all'Inter. Inoltre, abbiamo fatto lo stesso corso UEFA, a Coverciano: già li si vedeva un Chivu partecipe e con la mentalità giusta. E' uno che capisce di calcio. Non sono stato sorpreso da ciò che ha fatto. Ha tanta voglia di vincere, ha un futuro importante davanti a sé". 

Sezione: News / Data: Gio 30 luglio 2026 alle 16:45
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.