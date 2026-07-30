John Stones è atteso oggi a Milano per completare le visite mediche e firmare il contratto con l’Inter. Salvo imprevisti, il difensore inglese si legherà ai nerazzurri fino al 30 giugno 2028, chiudendo definitivamente la lunga esperienza vissuta al Manchester City. Come scrive Tuttosport, l'operazione è stata costruita a parametro zero e permette alla società di aggiungere esperienza internazionale senza investire sul cartellino. Stones ha trascorso dieci stagioni con i Citizens, vincendo numerosi trofei e diventando uno degli interpreti più riconoscibili del calcio di Pep Guardiola.

Il principale dubbio riguarda la condizione fisica

La qualità tecnica non è in discussione. Il centrale sa difendere, impostare e avanzare a centrocampo, offrendo a Cristian Chivu soluzioni differenti. Il principale interrogativo riguarda invece la tenuta fisica, condizionata da diversi problemi nelle ultime due annate. Proprio per questo le visite mediche rappresentano un passaggio fondamentale. L’Inter potrà comunque gestirlo senza forzature, contando inizialmente su una linea composta da Bisseck, Akanji e Bastoni. Stones partirebbe con credenziali da titolare, ma potrebbe essere preservato per gli appuntamenti più importanti, dagli scontri diretti di Serie A alle gare di Champions League.

Chivu potrà dosarne l’impiego

La profondità del reparto consentirebbe a Chivu di dosarne l’impiego e accompagnarlo gradualmente verso la migliore condizione. La sua esperienza sarebbe inoltre preziosa nello spogliatoio e nella crescita dei difensori più giovani.

Pavard resta in bilico

Resta da definire il futuro di Benjamin Pavard, ancora sospeso tra permanenza e cessione. Un’eventuale partenza del francese potrebbe spingere l’Inter a cercare un altro centrale. Intanto, però, il primo rinforzo è pronto: Stones arriva con qualità, esperienza e una sfida fisica da vincere.