Yanis Massolin è tra i tre giocatori che non parteciperanno all'Internazionale Summer Tour, la tournée estiva che vedrà la squadra di Cristian Chivu disputare tre amichevoli, tra Hong Kong e Perth, contro Manchester City, Milan e Juventus. L'ex centrocampista del Modena, spiega Sportitalia, resta in Italia a causa di un problema muscolare che lo terrà ai box per le prossime due settimane. Oltre al francese, i nerazzurri non potranno contare su Ebenezer Akinsanmiro, ormai prossimo al passaggio al Monza, e Kristjan Asllani, ufficialmente sul mercato.