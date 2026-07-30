Yanis Massolin è tra i tre giocatori che non parteciperanno all'Internazionale Summer Tour, la tournée estiva che vedrà la squadra di Cristian Chivu disputare tre amichevoli, tra Hong Kong e Perth, contro Manchester City, Milan e Juventus. L'ex centrocampista del Modena, spiega Sportitalia, resta in Italia a causa di un problema muscolare che lo terrà ai box per le prossime due settimane. Oltre al francese, i nerazzurri non potranno contare su Ebenezer Akinsanmiro, ormai prossimo al passaggio al Monza, e Kristjan Asllani, ufficialmente sul mercato. 

Sezione: Focus / Data: Gio 30 luglio 2026 alle 14:26
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.