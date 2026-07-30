Al momento, Cristian Romero si è allontanato dall'Inter per i costi elevatissimi dell'operazione. Lo dice Sky Sport, parlando dei movimenti di mercato dei nerazzurri per la difesa, reparto che nelle prossime ore si prepara ad accogliere John Stones. Da capire che ne sarà di Benjamin Pavard, a oggi alternativa di lusso a disposizione di Cristian Chivu, nonostante il francese sia reduce da una stagione in prestito al Marsiglia tutt'altro che esaltante. Dovesse restare, il pacchetto difensivo sarebbe al completo; in caso contrario, si libererebbe uno slot da coprire.