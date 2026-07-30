Al momento, Cristian Romero si è allontanato dall'Inter per i costi elevatissimi dell'operazione. Lo dice Sky Sport, parlando dei movimenti di mercato dei nerazzurri per la difesa, reparto che nelle prossime ore si prepara ad accogliere John Stones. Da capire che ne sarà di Benjamin Pavard, a oggi alternativa di lusso a disposizione di Cristian Chivu, nonostante il francese sia reduce da una stagione in prestito al Marsiglia tutt'altro che esaltante. Dovesse restare, il pacchetto difensivo sarebbe al completo; in caso contrario, si libererebbe uno slot da coprire. 

Sezione: Focus / Data: Gio 30 luglio 2026 alle 14:40
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.