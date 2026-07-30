L’Inter non ha ancora chiuso il dossier Cristian Romero. Come scrive Tuttosport, l’arrivo di John Stones ha dato sicurezza alla dirigenza, che ora può seguire l’evoluzione della situazione senza l’urgenza di dover completare immediatamente il reparto difensivo. I contatti con l’entourage del Cuti proseguono, nonostante le difficoltà economiche emerse nelle ultime settimane. Il Tottenham valuta il difensore circa 50 milioni di euro, mentre l’argentino percepisce a Londra 6,5 milioni netti più bonus. Cifre che hanno spinto Piero Ausilio e Dario Baccin ad accelerare per Stones, arrivato a parametro zero.

Apertura nerazzurra, ma anche alla Liga

Romero ha manifestato disponibilità al trasferimento a Milano, dove ritroverebbe Lautaro Martinez e un campionato già conosciuto. Il centrale non ha però escluso altre destinazioni: Barcellona e Atlético Madrid restano possibilità gradite, anche se al momento non risultano affondi concreti dalla Spagna. Con Stones già inserito nella rosa, il club può attendere. Se Romero resterà sul mercato e il Tottenham abbasserà le richieste, la trattativa potrebbe riaprirsi nelle ultime settimane della sessione.

Prima l’esterno e il centrocampo

Nel frattempo, le priorità saranno il nuovo esterno destro e la gestione dell’abbondanza in mezzo al campo. Alcune cessioni potrebbero inoltre permettere all’Inter di tentare l’assalto a Curtis Jones, profilo particolarmente apprezzato da Cristian Chivu. Romero resta quindi una possibilità, ma non più una necessità immediata: Stones ha cambiato tempi e prospettive del mercato nerazzurro. La strategia è chiara: osservare, aspettare e intervenire soltanto davanti alle condizioni giuste.