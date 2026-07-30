Non è tramontata definitivamente la pista di mercato che porta a Curtis Jones per l'Inter. Secondo Sportmediaset, l'affare con il Liverpool, che chiede 35 milioni di euro per liberare il centrocampista inglese, è complicato dal momento in cui i nerazzurri hanno fatto capire di potersi spingere a a offrire al massimo 25 milioni di euro. La situazione potrebbe cambiare in caso di cessione di Davide Frattesi, la cui uscita faciliterebbe la trattativa con i Reds

Sezione: Focus / Data: Gio 30 luglio 2026 alle 16:17
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.