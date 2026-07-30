Non è tramontata definitivamente la pista di mercato che porta a Curtis Jones per l'Inter. Secondo Sportmediaset, l'affare con il Liverpool, che chiede 35 milioni di euro per liberare il centrocampista inglese, è complicato dal momento in cui i nerazzurri hanno fatto capire di potersi spingere a a offrire al massimo 25 milioni di euro. La situazione potrebbe cambiare in caso di cessione di Davide Frattesi, la cui uscita faciliterebbe la trattativa con i Reds.