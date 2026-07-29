“Ho chiesto a Guardia di Finanza e Agcom un approfondimento per la piena applicazione dell'articolo 9 del cosiddetto decreto Dignità che prevede il divieto di pubblicità alle scommesse sportive in qualsiasi forma". Così in una nota il Ministro dell’Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti, in cui ha anche elogiato il lavoro della Guardia di Finanza per “l’imponente lavoro con grandi risultati contro la pirateria. Incomprensibili le critiche e le polemiche”.

Sezione: News / Data: Mer 29 luglio 2026 alle 23:47 / Fonte: Agipronews
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.