“Ho chiesto a Guardia di Finanza e Agcom un approfondimento per la piena applicazione dell'articolo 9 del cosiddetto decreto Dignità che prevede il divieto di pubblicità alle scommesse sportive in qualsiasi forma". Così in una nota il Ministro dell’Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti, in cui ha anche elogiato il lavoro della Guardia di Finanza per “l’imponente lavoro con grandi risultati contro la pirateria. Incomprensibili le critiche e le polemiche”.