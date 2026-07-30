Hakan Calhanoglu torna al centro delle indiscrezioni provenienti dalla Turchia. Il Fenerbahçe avrebbe inserito il regista dell’Inter tra i possibili obiettivi per rinforzare il centrocampo, approfittando della presenza dei propri dirigenti in Italia per seguire anche altre operazioni. Secondo quanto riportato da Fotomac, il club di Istanbul starebbe studiando la situazione del centrocampista, legato all’Inter fino al giugno 2027. Il mancato rinnovo alimenta le voci, anche se al momento non risultano accordi definitivi tra le società. Il Fenerbahçe considera Calhanoglu un profilo particolarmente prezioso per qualità, esperienza e status di calciatore turco.

Il giocatore gradirebbe il ritorno

Le indiscrezioni sostengono che il regista vedrebbe positivamente un ritorno in patria e non sarebbe contrario all’ipotesi di indossare la maglia gialloblù. In passato il suo nome era già stato accostato al Fenerbahçe, ma senza arrivare a una trattativa conclusa.

L’Inter mantiene il controllo

Calhanoglu resta un elemento centrale nel progetto nerazzurro e l’Inter non ha ancora manifestato pubblicamente l’intenzione di cederlo. Il contratto in scadenza nel 2027, tuttavia, obbligherà la società a decidere se aprire i colloqui per il rinnovo oppure valutare eventuali offerte. Il tecnico İsmail Kartal dovrebbe esprimere la propria valutazione sull’operazione. Il Fenerbahçe continua quindi a osservare, ma la pista resta ancora nella fase dei sondaggi. Serviranno un’offerta concreta e l’apertura dell’Inter perché le voci possano trasformarsi in una vera trattativa. Per ora, il futuro del turco resta a Milano, in attesa delle prossime mosse.