Al di là del problema muscolare che lo ha colpito durante il ritiro in Germania, l'assenza dai convocati dalla tournée Hong Kong-Perth è il segnale definitivo che l'avventura all'Inter di Kristjan Asllani è giunta al capolinea, in quanto il club nerazzurro lo considera fuori dal progetto e pertanto lavora alla sua cessione. 

Sezione: Focus / Data: Mer 29 luglio 2026 alle 23:58
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.