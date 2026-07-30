Carlo Ancelotti ha confermato di essere stato contattato da Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente ex direttore tecnico e advisor della Nazionale italiana, per il ruolo allora vacante di ct azzurro. Spiegando di aver gentilmente declinato perché concentrato al cento per cento sulla missione di riportare il Brasile ai fasti di un tempo: "C'è stato semplicemente un contatto da parte della federazione, ma col Brasile ho un impegno, non si tratta di una questione semplicemente contrattuale - le parole del selezionatore dei verdeoro riportate da Globo Esporte -. Ho un impegno con il Brasile non perché ho firmato un contratto. Ho un impegno per l'anno che ho trascorso qui, sono stato accolto molto bene e non voglio venire meno a questo impegno. Voglio continuare a lavorare e continuare con la nazionale.