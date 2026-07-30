Dopo Roberto Mancini e Claudio Ranieri, altre due figure storiche del calcio italiano sono pronte a entrare nello staff della nuova Nazionale. Lo ha confermato questa mattina il presidente Malagò ai microfoni di Sportmediaset: "Cominciamo a lavorare, c'è tanto da fare, questa mattina c'è stata una riunione operativa con Mancini, seguiranno incontri con i settori giovanili e a Coverciano per coinvolgere tutte le componenti. Zola? Non sarebbe giusto dire sì come non sarebbe giusto dire no. E' una figura che ha dato tanto al calcio e che ha dimostrato le sue capacità in Lega Pro con un progetto legato ai giovani.

Ritorno di Oriali? Dovete chiedere a Mancini, io penso di sì ma è lui che decide".